Poskupljuje struja u Srbiji: Kuda će ići prihod EPS-a?

Generalni direktor EPS-a Dušan Živković kaže za RTS da će dominantan prihod od poskupljenja struje ići “Elektromreži“ i “Elektrodistribuciji Srbije“. Komentarisao je navode da su hidroelektrane bez fizičkog obezbeđenja, bez vatrogasaca i da nije moguće ni tehničko održavanje, niti kompletan remont. Objasnio je i zašto je EPS ovih dana uvozi struju i zašto je potreban uvoz uglja.

Dušan Živković je u Dnevniku RTS-a, povodom najave poskupljenja struje za najmanje sedam odsto od 1. oktobra, da izveštaj MMF-a podrazumeva ozbiljan razvoj prenosne i distributivne mreže i u tom smislu će dominantan prihod ići kompanijama “Elektromreža“ i “Elektrodistribucije Srbije“. “Elektroprivreda Srbije je nosilac procesa u tom smislu i ona je onaj subjekt koji će formalno pokrenuti inicijativu prema Agenciji za energetiku i taj proces je takođe pokrenut. Mi