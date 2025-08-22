"Tramp je u pravu, apsolutno"

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da se mora izvršiti pritisak na ruskog predsednika Vladimira Putina kako bi okončao rat.

"Ovaj rat se mora završiti. Putin ne razume ništa osim sile i pritiska. Mi naravno činimo i činićemo sve što je neophodno da zaštitimo našu državu i narod", poručio je Zelenski sinoć u večernjem video-obraćanju. Prema njegovim rečima, američki predsednik Donald Tramp je apsolutno u pravu kada kaže da je nemoguće dobiti rat samo putem odbrane, prenela je agencija Ukrinform. "Mi istovremeno ne smanjujemo naše napore u diplomatiji, kao i kroz sve naše kontakte sa