Pljuskovi sa grmljavinom i gradom počinju uskoro širom Srbije: Novo upozorenje RHMZ, na udaru i Beograd

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) ponovo se oglasio na svom sajtu zbog novog nevremena koje se sprema u Srbiji.

Za oko sat vremena bi trebalo da na udaru bude većina krajeva Srbije, a pljuskovi sa grmljavinom biće i na području Beograda. "U naredna dva sata u većini krajeva nestabilno sa kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom uz pojačan vetar, ponegde i grad. Na severu suvo i vetrovito. U ostalim predelima promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnim pljuskom uz umeren do jak zapadni i severozapadni vetar. Takođe, i na području grada Beograda mestimično