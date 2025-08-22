Pljuskovi sa grmljavinom i gradom počinju uskoro širom Srbije: Novo upozorenje RHMZ, na udaru i Beograd

Mondo pre 1 sat  |  Aleksandar Blagić
Pljuskovi sa grmljavinom i gradom počinju uskoro širom Srbije: Novo upozorenje RHMZ, na udaru i Beograd

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) ponovo se oglasio na svom sajtu zbog novog nevremena koje se sprema u Srbiji.

Za oko sat vremena bi trebalo da na udaru bude većina krajeva Srbije, a pljuskovi sa grmljavinom biće i na području Beograda. "U naredna dva sata u većini krajeva nestabilno sa kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom uz pojačan vetar, ponegde i grad. Na severu suvo i vetrovito. U ostalim predelima promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnim pljuskom uz umeren do jak zapadni i severozapadni vetar. Takođe, i na području grada Beograda mestimično
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Jako nevreme podogilo sever Srbije: Vetar čupa drveće iz korena, gromovi paraju nebo: U ovom gradu je najkritičnije (foto…

Jako nevreme podogilo sever Srbije: Vetar čupa drveće iz korena, gromovi paraju nebo: U ovom gradu je najkritičnije (foto, video)

Blic pre 15 minuta
Počelo je! Rhmz niže hitna upozorenja: Žestoko nevreme nezaustavljivo gazi ova tri dela Srbije, objavljena trasa najjačih oluja…

Počelo je! Rhmz niže hitna upozorenja: Žestoko nevreme nezaustavljivo gazi ova tri dela Srbije, objavljena trasa najjačih oluja

Blic pre 15 minuta
(Mapa) "pratite hitna upozorenja": Danas pljuskovi, grad i olujni vetar, RHMZ se oglasio rano jutros: Jako nevreme će se…

(Mapa) "pratite hitna upozorenja": Danas pljuskovi, grad i olujni vetar, RHMZ se oglasio rano jutros: Jako nevreme će se stučiti na ove delove Srbije!

Blic pre 15 minuta
(Radarski snimci) haos počinje, zna se tačan sat! Evo kako će se razorno nevreme kretati po Srbiji: Nek se spremi Beograd, ovi…

(Radarski snimci) haos počinje, zna se tačan sat! Evo kako će se razorno nevreme kretati po Srbiji: Nek se spremi Beograd, ovi delovi zemlje prvi na udaru

Blic pre 15 minuta
(Radarski snimci) haos počinje, zna se tačan sat! Evo kako će se razorno nevreme kretati po Srbiji: Nek se spremi Beograd, ovi…

(Radarski snimci) haos počinje, zna se tačan sat! Evo kako će se razorno nevreme kretati po Srbiji: Nek se spremi Beograd, ovi delovi zemlje prvi na udaru

Blic pre 1 sat
(Mapa) "pratite hitna upozorenja": Danas pljuskovi, grad i olujni vetar, RHMZ se oglasio rano jutros: Jako nevreme će se…

(Mapa) "pratite hitna upozorenja": Danas pljuskovi, grad i olujni vetar, RHMZ se oglasio rano jutros: Jako nevreme će se stučiti na ove delove Srbije!

Blic pre 1 sat
Vremenska prognoza 23. avgust 2025.

Vremenska prognoza 23. avgust 2025.

RTS pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

RHMZ

Društvo, najnovije vesti »

Majka Lazara Dinića o produženju kućnog pritvora: Svi smo se razočarali, on vidi da ima veliku podršku

Majka Lazara Dinića o produženju kućnog pritvora: Svi smo se razočarali, on vidi da ima veliku podršku

Danas pre 40 minuta
„Tužna je država koja se plaši svojih muzičara“: Kako je Srbija ostala bez vodećih muzičkih imena na festivalima?

„Tužna je država koja se plaši svojih muzičara“: Kako je Srbija ostala bez vodećih muzičkih imena na festivalima?

Danas pre 30 minuta
Poruka studenata Univerziteta u Prištini pristalicama SNS koje se spremaju za sutrašnji protest

Poruka studenata Univerziteta u Prištini pristalicama SNS koje se spremaju za sutrašnji protest

Danas pre 25 minuta
INTERVJU Vehid Šehić: Dodik je u ovom trenutku isključivo građanin RS

INTERVJU Vehid Šehić: Dodik je u ovom trenutku isključivo građanin RS

Danas pre 45 minuta
Niš: Građani pružaju podršku smenjoj direktorki gimnazije

Niš: Građani pružaju podršku smenjoj direktorki gimnazije

Danas pre 30 minuta