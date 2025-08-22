Danas protest ispred KCV zbog hapšenja tehničara: „Branite li državu ili nanosite štetu pacijentima?“

Nova pre 24 minuta  |  Autor: 021.rs
Studenti u blokadi Medicinskog fakulteta najavili su da će u petak, 22. avgusta, održati protest povodom hapšenja tehničara Kliničkog centra Vojvodine.

Hapšenje medicinskog osoblja usred smene – branite li državu ili nanosite štetu pacijentima“, pitaju studenti. Oni postavljaju i pitanje ko je dopustio ulazak policije na odeljenje nefrologije gde leže i transplantirani pacijenti koji su oslabljenog imuniteta. „Možda ista osoba koja je prosledila privatne podatke pacijenata Informeru 28. aprila“, navode oni. Skup ispred upravne zgrade KCV-a (Žuta kuća) počinje u 11.30h. Podsećamo da je tehničara KCV-a u utorak
