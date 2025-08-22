Bakić o Vučićevom pozivu: S kriminalcima se ne razgovara - može samo da se pregovara o uslovima njihove predaje

Novi magazin pre 32 minuta  |  Danas
Bakić o Vučićevom pozivu: S kriminalcima se ne razgovara - može samo da se pregovara o uslovima njihove predaje

Jovo Bakić, sociolog, kaže da se s kriminalcima ne razgovara i da može samo da se pregovara o uslovima njihove predaje.

Bakić je za Danas komentarisao poziv predsednika Srbije, Aleksandra Vučića, studentima i građanskim zborovima na televizijsku debatu. „Posle 13 godina sistematskog izbegavanja razgovara s opozicijom i 9 meseci bezočnog uništavanja prosvete i divljačkog tabačenja studenata i drugih građana, setio se da treba da razgovara. Problem je u tome što je on deo organizovanog kriminala, pa je, kao takav, nelegitiman predsednik. S kriminalcima se ne razgovara; može samo da se
