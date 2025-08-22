Narodna skupština RS usvojila ostavku premijera Radovana Viškovića

Radio sto plus pre 1 sat
Narodna skupština RS usvojila ostavku premijera Radovana Viškovića

Višković je prehodno u svom obraćanju poslanicima izjavio da je ostavku na funkciju predsednika Vlade RS podneo kao “politički odgovoran čovek”, pokušavajući da RS ide u pravcu što većeg političkog konsenzusa u, kako je rekao, najizazovnijem političkom trenutku u kojem se našla RS od kraja rata u BiH do danas.

Naveo je da je bio premijer RS najduže od svih, šest godina i osam meseci, i da svom nasledniku ne ostavlja nikakve neizmirene obaveze iz budžeta RS. Navodeći da je Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) svim političkim partijama u RS, uključujući i opoziciju, ponudila vladu nacionalnog jedinstva, ali da to nije prihvaćeno. Istakao je i da zbog ranije izvršenih promena u sastavu Vlade zakonski više nije mogao izvršiti rekonstrukciju svog kabineta na kvalitetan
