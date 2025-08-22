Nemačka: Nastavnica već 16 godina na bolovanju, prima punu platu

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Nemačka: Nastavnica već 16 godina na bolovanju, prima punu platu

BERLIN - Nastavnica u nemačkoj pokrajini Severna Rajna-Vestfalija već 16 godina je na bolovanju i prima punu platu, ali sada je Vrhovni sud presudio da je sa tim završeno i da mora da se podvrgne medicinskom pregledu, prenose danas nemački mediji.

Nastavnica iz Duizburga od 2009. ne radi i nije održala nijedan čas, ali je uprkos tome primala platu iz meseca u mesec, prenosi Bild. Ona je kontinuirano produžavala bolovanje zbog mentalnih problema. Za sve te godine, nastavnica je samo jednom posetila lekara, a razlog za to je što pokrajina Severna Rajna-Vestfalija nije izdala odgovarajući nalog. Kada joj je najzad u aprilu ove godine naloženo da ode na pregled, ona je pokušala i to da izbegne i podnela je žalbu
