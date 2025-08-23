Kancelarija za borbu protiv droga: U Srbiji pored kanabisa u velikoj meri zastupljenije i sintetičke droge

U poslednjih nekoliko godina najzastupljenija vrsta droge na terotoriji Srbije je marihunana, na šta ukazuju podaci Kancelarije za borbu protiv droga prema kojima je tokom 2024. godine zaplenjeno više od četiri tone ove droge.

Pored kanabisa u velikoj meri zastupljenije su i sintetičke droge, a akcenat je na amfetaminu (spid), rekli su za Tanjug iz Kancelarije za brobu protiv droga. Istakli su da je broj korisnika ovih droga u stalnom porastu, pre svega zbog dostupnosti i niske cene. Prema zvaničnim podacima nadležnih organa, tokom prošle godine u 14.137 akcija na terotiriji Srbije zaplenjeno je 5,58 tona različitih vrsta droge, od čega je 4,1 tona kanabisa. Posle kanabisa najviše je