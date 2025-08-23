Ko je Savo Minić, mandatar za sastav nove Vlade Republike Srpske?

Milorad Dodik, kome je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK), oduzela mandat predsednika Republike Srpske (RS) na osnovu pravosnažne presude Suda BiH, predložio je danas Savu Minića iz Šamca za mandatara za sastav nove Vlade RS, javlja Beta.

Ovu informaciju je objavila novinska agencija Srna, navodeći da je Dodik predlog uputio Narodnoj skupštini „na osnovu ovlašćenja iz člana 80. stav 1. tačka 2, a u vezi sa članom 94. stav 10. Ustava Republike Srpske“. Minić je član Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) i aktuelni ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS. Rođen je 5. septembra 1974. godine u Šamcu. Osnovnu školu je završio u Donjoj Dubici, opština Odžak, a srednju školu u Šamcu i