Referendum u Republici Srpskoj: Zbog čega je raspisan i šta hoće Dodik
Radio 021 pre 21 minuta | BBC News na srpskom
Birači u RS izjašnjavaće se 25. oktobra na referendumu o pitanju usmerenom protiv visokog međunarodnog predstavnika Kristijana Šmita i organa BiH.
REUTERS/Amel Emric/File Photo Tri decenije posle mirovnog sporazuma koji je zaustavio krvavi rat u Bosni i Hercegovini (BiH), napetosti u toj balkanskoj zemlji ne jenjavaju. U Republici Srpskoj (RS), jednom od dva entiteta BiH, 25. oktobra biće održan neobavezujući referendum, a pitanje je usmereno protiv visokog međunarodnog predstavnika Kristijana Šmita, čije odluke i legitimitet osporava Banjaluka, i organa BiH. Odluka Skupštine RS, doneta u 'sitne sate' većinom