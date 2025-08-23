Referendum u Republici Srpskoj: Zbog čega je raspisan i šta hoće Dodik

Birači u RS izjašnjavaće se 25. oktobra na referendumu o pitanju usmerenom protiv visokog međunarodnog predstavnika Kristijana Šmita i organa BiH.

REUTERS/Amel Emric/File Photo Tri decenije posle mirovnog sporazuma koji je zaustavio krvavi rat u Bosni i Hercegovini (BiH), napetosti u toj balkanskoj zemlji ne jenjavaju. U Republici Srpskoj (RS), jednom od dva entiteta BiH, 25. oktobra biće održan neobavezujući referendum, a pitanje je usmereno protiv visokog međunarodnog predstavnika Kristijana Šmita, čije odluke i legitimitet osporava Banjaluka, i organa BiH. Odluka Skupštine RS, doneta u 'sitne sate' većinom