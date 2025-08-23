Zelenski: Rusija čini sve da spreči održavanje sastanka između mene i Putina

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da Rusija čini sve što je u njenoj moći kako bi sprečila susret između njega i ruskog predsednika Vladimira Putina, dok je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao da agenda za takav samit još uvek nije pripremljena.

Ukrajinski lider je, kako navodi Rojters, više puta pozvao Putina na sastanak, naglašavajući da je to jedini način da se pregovara o okončanju rata koji Rusija vodi u Ukrajini. Zelenski je, prema navodima Rojtersa, optužio Rusiju da odugovlači. "Rusi čine sve da spreče da se sastanak održi. Taj sastanak je jedan od elemenata kako da se okonča rat, a budući da oni ne žele da ga okončaju, traže načine da ga izbegnu", rekao je Zelenski danas na konferenciji za