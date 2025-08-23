Uhapšena još jedna osoba zbog napada na Kobre u Novom Sadu

Vreme pre 4 sati
Uhapšena još jedna osoba zbog napada na Kobre u Novom Sadu

Kako je objavio portal Moj Novi Sad, uhapšen je F. Č. kojeg je policija pozvala na osnovu snimka objavljenog u tabloidima, a na kom se vidi muškarac, okrenut leđima koji na glavu stavlja kacigu

Zbog navodnog napada na pripadnike odreda vojne policije „ Kobre“, 13. avgusta, kada su se sukobi građana i pristalica Srpske napredne stranke (SNS) premestili iz novosadske Stražilovske ulice na Bulevar oslobođenja, uhapšena je još jedna osoba. Portal Moj Novi Sad javio je da će uhapšeni pred tužioca biti izveden u nedelju, 24. avgusta, u 10 časova. Kako je objavio portal Moj Novi Sad, uhapšen je F. Č. kojeg je policija pozvala na osnovu snimka objavljenog u
