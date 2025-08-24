Ukrajinski dron izazvao požar u nuklearnoj elektrani u Rusiji, nivo zračenja nije promenjen

Beta pre 1 sat

Ruska vojska presrela je ukrajinski dron i delovi letelice izazvali su požar u blizini nuklearne elektrane u ruskom pograničnom regionu Kursk, saopštio je danas operater, uveravajući da se nivo radioaktivnog zračenja nije promenio.

Dron, koji je oboren posle ponoći, "eksplodirao je i oštetio pomoćni transformator", saopštila je nuklearna elektrana Kursk na Telegramu.

U požaru, koji je ugašen, nije bilo žrtava.

Jedan od četiri reaktora radi sa 50 odsto kapaciteta usled napada.

"Nivo zračenja na industrijskoj lokaciji nuklearne elektrane Kursk i u okolini se nije promenio. U normalnim granicama je", navodi se u saopštenju operatera.

(Beta, 24.08.2025)

