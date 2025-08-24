Opasno u Rusiji, eksplozija pa požar kod nuklearke! Oboren ukrajinski dron u Kursku, vatra obasjala nebo

Ruska PVO oborila je nešto posle ponoći ukrajinski dron u blizini Kurske nuklearne elektrane nakon čega je došlo do oštećenja transformatora i požara, objavila je danas uprava nuklearene elektrane na svom Telegram kanalu.

"U blizini Kurske nuklearne elektrane 24. avgusta u 00.26 po moskovskom vremenu, ruski sistem PVO oborio je borbenu bespilotnu letelicu (BPLA) oružanih snaga Ukrajine. Prilikom pada, ukrajinski dron je eksplodirao i oštetio transformator", navodi se u objavi, prenosi RIA Novosti. Navodi se da je požar ugašen i da niko u krugu nuklearne elektrane nije povređen. "Trenutno u nuklearnoj elektrani Kursk aktivno radi treći energetski blok. Četvrti energetski blok je na