"Osećam se kao da sam u vezi sa Marijom Šerifović": Ana Nikolić priznala da je nožem napala Raleta

Mondo pre 1 sat  |  Đorđe Milošević
"Osećam se kao da sam u vezi sa Marijom Šerifović": Ana Nikolić priznala da je nožem napala Raleta

Ana Nikolić prijavila je svog, sada već bivšeg partnera, kompozitora Gorana Ratkovića Raleta zbog nasilja.

Pevačici je završila u policiji gde je dala izjavom povodom drame u stanu, a on je dobio zabranu prilaska na 48 sati. Nikolićeva se sada prvi put obratila javnosti povodom cele situacije i progovorila o detaljima sukoba. Sukob u toku vožnje Kako je navela, incident se dogodio dok su putovali, kada je Rale vozio automobil i došlo je do žestokog sukoba između njih dvoje. "Rale me je sa vozačkog mesta gurnuo ka staklu i rekao da izađem napolje, a ja sam bila vezana,
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

"Nisam htela da završim kao Silvana Armenulić, molila sam ga da stane" Ana Nikolić nastavila da razotkriva detalje haosa: Zvao…

"Nisam htela da završim kao Silvana Armenulić, molila sam ga da stane" Ana Nikolić nastavila da razotkriva detalje haosa: Zvao me je ženom lakog morala...

Kurir pre 1 sat
"Osećala sam se kao da sam u vezi sa marijom šerifović"! Ana Nikolić tvrdi da Rale ima kompleks "dive": Zadužiću se milion i…

"Osećala sam se kao da sam u vezi sa marijom šerifović"! Ana Nikolić tvrdi da Rale ima kompleks "dive": Zadužiću se milion i kupiću njegovu kuću na Avali

Kurir pre 37 minuta
"Usta su mi modrela zbog pritiska, njegov sin mi je davao lekove" Ana Nikolić nastavlja da šokira: Rale je ozbiljno bolestan…

"Usta su mi modrela zbog pritiska, njegov sin mi je davao lekove" Ana Nikolić nastavlja da šokira: Rale je ozbiljno bolestan, ne znam dokle može da ide...

Kurir pre 1 sat
"Napala sam ga nožem, uzeću mu kuću, on je razvaljen" Prvo oglašavanje Ane Nikolić nakon skandala sa Raletom

"Napala sam ga nožem, uzeću mu kuću, on je razvaljen" Prvo oglašavanje Ane Nikolić nakon skandala sa Raletom

Telegraf pre 47 minuta
"Udarao me je i tukao, on je razvaljen stalno, napala sam ga nožem jer je rekao sam loša majka" Prvo oglašavanje Ane Nikolić…

"Udarao me je i tukao, on je razvaljen stalno, napala sam ga nožem jer je rekao sam loša majka" Prvo oglašavanje Ane Nikolić: Ispričala detalje haosa

Kurir pre 1 sat
Ana Nikolić tražila policiji helikopter od Avale do Vračara: Ovo je izgovorila nakon skandala i prijave

Ana Nikolić tražila policiji helikopter od Avale do Vračara: Ovo je izgovorila nakon skandala i prijave

Mondo pre 2 sata
Novi šok detalji! Ana Nikolić prijavila Raleta za nasilje, pa u policiji tražila vazdušni prevoz zbog ovoga

Novi šok detalji! Ana Nikolić prijavila Raleta za nasilje, pa u policiji tražila vazdušni prevoz zbog ovoga

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Marija ŠerifovićAna Nikolić

Zabava, najnovije vesti »

"Rano: Moja..." Sestra Aneli Ahmić pokazala fotografiju oca - Sita njegovu smrt nije prebolela (foto)

"Rano: Moja..." Sestra Aneli Ahmić pokazala fotografiju oca - Sita njegovu smrt nije prebolela (foto)

Blic pre 47 minuta
"Napala sam ga nožem, uzeću mu kuću, on je razvaljen": Oglasila se Ana Nikolić nakon haosa sa Raletom: "Pomerio mi je silikon…

"Napala sam ga nožem, uzeću mu kuću, on je razvaljen": Oglasila se Ana Nikolić nakon haosa sa Raletom: "Pomerio mi je silikon kada me je udario"

Blic pre 47 minuta
Sa odmora na odmor: Žena Miloša Bikovića pokazala raj u kom uživa sa mužem i sinom - odabrali lokaciju bez gužvi, a tek da…

Sa odmora na odmor: Žena Miloša Bikovića pokazala raj u kom uživa sa mužem i sinom - odabrali lokaciju bez gužvi, a tek da vidite Ivanu u kupaćem sa tračicama (foto)

Blic pre 1 sat
Grudi na: Izvol'te i eksira piće Đina Džinović u provodu na Mikonosu popustile kočnice: Haljina skroz pripijena uz telo - baš…

Grudi na: Izvol'te i eksira piće Đina Džinović u provodu na Mikonosu popustile kočnice: Haljina skroz pripijena uz telo - baš se opustila

Blic pre 2 sata
"Ne ide ti mleko u frape": Srbi pokazali kafu koju piju u Grčkoj pa nastao opšti haos: "Mi ponesemo pola kile od kuće pa…

"Ne ide ti mleko u frape": Srbi pokazali kafu koju piju u Grčkoj pa nastao opšti haos: "Mi ponesemo pola kile od kuće pa pijemo našu"

Blic pre 1 sat