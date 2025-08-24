"Osećam se kao da sam u vezi sa Marijom Šerifović": Ana Nikolić priznala da je nožem napala Raleta

Ana Nikolić prijavila je svog, sada već bivšeg partnera, kompozitora Gorana Ratkovića Raleta zbog nasilja.

Pevačici je završila u policiji gde je dala izjavom povodom drame u stanu, a on je dobio zabranu prilaska na 48 sati. Nikolićeva se sada prvi put obratila javnosti povodom cele situacije i progovorila o detaljima sukoba. Sukob u toku vožnje Kako je navela, incident se dogodio dok su putovali, kada je Rale vozio automobil i došlo je do žestokog sukoba između njih dvoje. "Rale me je sa vozačkog mesta gurnuo ka staklu i rekao da izađem napolje, a ja sam bila vezana,