Sledeće nedelje novi vreli talas: U Novom Sadu i do 38 stepeni

Radio 021 pre 23 minuta  |  021.rs
Sledeće nedelje novi vreli talas: U Novom Sadu i do 38 stepeni

U Novom Sadu će od sutra biti pretežno sunčano i sve toplije, a temperature će se opet približiti 40 podeoku.

U ponedeljak će biti umereno oblačno, a temperatura će se kretati od 8 do 26 stepeni. Vetar slab, promenljiv, a umeren severni i severozapadni vetar duvaće sredinom dana i posle podne. U utorak sunčano, bez oblaka. Minimalna temperatura će biti 11, a maksimalna dnevna 29 stepeni. U sredu, četvrtak i petak takođe sunčano, bez oblačnosti. U sredu će temperatura biti od 13 do 31 stepen, u četvrtak od 16 do 34 stepena, a u petak od 19 do 38 stepeni. Biometeorološka
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Vremenska prognoza za Srbiju: Pretežno sunčano na severu, prolazno naoblačenje i kiša u ostalim krajevima

Vremenska prognoza za Srbiju: Pretežno sunčano na severu, prolazno naoblačenje i kiša u ostalim krajevima

Naslovi.ai pre 18 minuta
Kakvo nas vreme očekuje narednih dana?

Kakvo nas vreme očekuje narednih dana?

Danas pre 1 sat
Promena vremena: Posle promenljivog vikenda, očekuje nas toplotni talas

Promena vremena: Posle promenljivog vikenda, očekuje nas toplotni talas

Serbian News Media pre 1 sat
Od tropskih vrućina do pljuskova i grmljavine na jugu Srbije sledeće nedelje

Od tropskih vrućina do pljuskova i grmljavine na jugu Srbije sledeće nedelje

Južne vesti pre 2 sata
Ujutru oblaci i kratkotrajna kiša, popodne sunce – na istoku vetrovito

Ujutru oblaci i kratkotrajna kiša, popodne sunce – na istoku vetrovito

Glas Zaječara pre 2 sata
Oblaci se pomeraju ka jugu, od ponedeljka više sunca

Oblaci se pomeraju ka jugu, od ponedeljka više sunca

N1 Info pre 4 sati
VREME DANAS: Smena oblaka i sunca, stižu vrućine

VREME DANAS: Smena oblaka i sunca, stižu vrućine

Nedeljnik pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sad

Vojvodina, najnovije vesti »

Vremenska prognoza za Srbiju: Pretežno sunčano na severu, prolazno naoblačenje i kiša u ostalim krajevima

Vremenska prognoza za Srbiju: Pretežno sunčano na severu, prolazno naoblačenje i kiša u ostalim krajevima

Naslovi.ai pre 18 minuta
IZRAZ smatra da je u dugoročnom interesu Zrenjanina da Linglong prestane s radom

IZRAZ smatra da je u dugoročnom interesu Zrenjanina da Linglong prestane s radom

Zrenjaninski pre 1 sat
Delovi Novog Sada, Sremskih Karlovaca i Sremske Kamenice u ponedeljak bez struje

Delovi Novog Sada, Sremskih Karlovaca i Sremske Kamenice u ponedeljak bez struje

Radio 021 pre 1 sat
Zrenjaninska inicijativa IZRAZ: Rad fabrike guma Linglong izuzetno štetan za Zrenjanin i širu okolinu Zrenjaninska inicijativa…

Zrenjaninska inicijativa IZRAZ: Rad fabrike guma Linglong izuzetno štetan za Zrenjanin i širu okolinu Zrenjaninska inicijativa IZRAZ

Volim Zrenjanin pre 38 minuta
Sledeće nedelje novi vreli talas: U Novom Sadu i do 38 stepeni

Sledeće nedelje novi vreli talas: U Novom Sadu i do 38 stepeni

Radio 021 pre 23 minuta