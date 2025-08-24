Sledeće nedelje novi vreli talas: U Novom Sadu i do 38 stepeni

U Novom Sadu će od sutra biti pretežno sunčano i sve toplije, a temperature će se opet približiti 40 podeoku.

U ponedeljak će biti umereno oblačno, a temperatura će se kretati od 8 do 26 stepeni. Vetar slab, promenljiv, a umeren severni i severozapadni vetar duvaće sredinom dana i posle podne. U utorak sunčano, bez oblaka. Minimalna temperatura će biti 11, a maksimalna dnevna 29 stepeni. U sredu, četvrtak i petak takođe sunčano, bez oblačnosti. U sredu će temperatura biti od 13 do 31 stepen, u četvrtak od 16 do 34 stepena, a u petak od 19 do 38 stepeni. Biometeorološka