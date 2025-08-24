Bocan-Harčenko: Zapad želi da zameni Vučića slabim političarem koga kontroliše EU

RTS pre 1 sat
Bocan-Harčenko: Zapad želi da zameni Vučića slabim političarem koga kontroliše EU

Ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Bocan-Harčenko izjavio je da "Zapad želi da zameni predsednika Srbije Aleksandra Vučića slabim političarem koga kontroliše Evropska unija".

Želja je da se ukloni Vučić, da se postavi jedan od lidera, uslovno, pod navodnicima, koji bi bio analogan ili sličan onim ljudima koji su formalno na vlasti u drugim zemljama, ali su potpuno podređeni Evropskoj uniji, rekao je Bocan-Harčenko za rusku agenciju RIA. Ruski ambasador ocenio je da "mnoge zemlje u regionu imaju formalno nezavisne lidere koji zapravo sprovode volju Brisela". Bocan-Harčenko smatra da Zapad želi da uvuče Srbiju u NATO, između ostalog, i da
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Bocan-Harčenko: Zapad želi da zameni Vučića slabim političarem koga kontroliše EU

Bocan-Harčenko: Zapad želi da zameni Vučića slabim političarem koga kontroliše EU

NIN pre 3 minuta
Bocan-Harčenko: Zapad želi da zameni Vučića slabim političarem koga kontroliše EU

Bocan-Harčenko: Zapad želi da zameni Vučića slabim političarem koga kontroliše EU

Radio 021 pre 1 sat
Bocan-Harčenko: Zapad želi da zameni Vučića slabim političarem koga kontroliše EU

Bocan-Harčenko: Zapad želi da zameni Vučića slabim političarem koga kontroliše EU

Euronews pre 1 sat
Bocan-Harčenko: Zapad želi da zameni Vučića slabim političarem koga kontroliše EU

Bocan-Harčenko: Zapad želi da zameni Vučića slabim političarem koga kontroliše EU

N1 Info pre 1 sat
Bocan-Harčenko: Zapad želi da zameni Vučića slabim političarem koga kontroliše Evropska unija

Bocan-Harčenko: Zapad želi da zameni Vučića slabim političarem koga kontroliše Evropska unija

RTV pre 1 sat
Ruski stav: Zapad želi da ukloni Vučića i zameni ga političarem pod kontrolom EU

Ruski stav: Zapad želi da ukloni Vučića i zameni ga političarem pod kontrolom EU

Politika pre 1 sat
Ruski ambasador Bocan-Harčenko: Zapad hoće da Srbija zaboravi 1999.

Ruski ambasador Bocan-Harčenko: Zapad hoće da Srbija zaboravi 1999.

Dnevnik pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićNATOEvropska UnijaBriselEU

Svet, najnovije vesti »

Bocan-Harčenko: Zapad želi da zameni Vučića slabim političarem koga kontroliše EU

Bocan-Harčenko: Zapad želi da zameni Vučića slabim političarem koga kontroliše EU

NIN pre 3 minuta
(Video) Kako su pijani Rusi zamalo ugrozili ukrajinsku akciju: Zamalo propala "Paukova mreža": Prvo je jedan vozač nestao, pa…

(Video) Kako su pijani Rusi zamalo ugrozili ukrajinsku akciju: Zamalo propala "Paukova mreža": Prvo je jedan vozač nestao, pa drugi...

Blic pre 9 minuta
EU dobila prvog komesara za odbranu i svemir — ambiciozan plan za bezbedniju Evropu Novo

EU dobila prvog komesara za odbranu i svemir — ambiciozan plan za bezbedniju Evropu Novo

REUC pre 48 minuta
Amerika je u tajnosti zadala veliki udarac Ukrajini! Putin direktno od Trampa dobio najveći poklon, Zelenski ne veruje šta se…

Amerika je u tajnosti zadala veliki udarac Ukrajini! Putin direktno od Trampa dobio najveći poklon, Zelenski ne veruje šta se desilo

Blic pre 23 minuta
Ukrajina pogodila nuklearni objekat u Rusiji, tvrdi Moskva

Ukrajina pogodila nuklearni objekat u Rusiji, tvrdi Moskva

BBC News pre 34 minuta