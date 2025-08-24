Ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Bocan-Harčenko izjavio je da "Zapad želi da zameni predsednika Srbije Aleksandra Vučića slabim političarem koga kontroliše Evropska unija".

Želja je da se ukloni Vučić, da se postavi jedan od lidera, uslovno, pod navodnicima, koji bi bio analogan ili sličan onim ljudima koji su formalno na vlasti u drugim zemljama, ali su potpuno podređeni Evropskoj uniji, rekao je Bocan-Harčenko za rusku agenciju RIA. Ruski ambasador ocenio je da "mnoge zemlje u regionu imaju formalno nezavisne lidere koji zapravo sprovode volju Brisela". Bocan-Harčenko smatra da Zapad želi da uvuče Srbiju u NATO, između ostalog, i da