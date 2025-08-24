Da nije bilo tuče, stali bi pred oltar: Evo kad je trebalo da se venčaju Ana i Rale

Svet & Skandal pre 34 minuta
Da nije bilo tuče, stali bi pred oltar: Evo kad je trebalo da se venčaju Ana i Rale

Sinoć je došlo do žešćeg okršaja u domu u kojeme Ana Nikolić živela sa partnerom Goranom Ratkovićem Raletom.

Naime, pevačica je objavila snimak na kome se je izjavljuje da ju je Rale pretukao i hitno moli prijatelje da pozovu njenog brata Marka. Nakon incidenta, Ana je otišla u policiju i prijavila Raleta. Kako je objavljeno, Rale je dobio zabranu prilaska Ani u roku od 48 sati. Instagram Njihova veza je od samog početka bila burna. Iako su tek sredinom 2024. godine javno potvrdili da su u emotivnom odnosu, ubrzo su postali nerazdvojni. Živeli su zajedno i često se
