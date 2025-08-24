SNIMAK Ane Nikolić posle sukoba s Raletom rastužuje: Krvava, uplakana, u ožiljcima, moli za pomoć

Pevačica Ana Nikolić posle sukoba sa partnerom Goranom Ratkovićem Raletom na svom Instagram profilu objavila je video na kome se vidi deo svađe.

Međutim, snimak Ane Nikolić prikazuje i nju u izdanju koje je sve rastužilo – krvavu, u ožiljcima po licu i telu. – Krvava sam, prebio me je, molim vas zovite pomoć, ide mi krv sa svih strana – govori Ana i moli nekoga da pozove njenog brata ili majku, usput pokazujući ožiljke po licu i telu. Објава коју дели Ana Nikolić (@ananikolicofficial) Pre nego što je ovaj snimak objavila na Instagramu Ana je medijima rekla da je Raleta prijavila policiji, te da je okončala