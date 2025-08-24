SNIMAK Ane Nikolić posle sukoba s Raletom rastužuje: Krvava, uplakana, u ožiljcima, moli za pomoć

Svet & Skandal pre 2 sata
SNIMAK Ane Nikolić posle sukoba s Raletom rastužuje: Krvava, uplakana, u ožiljcima, moli za pomoć

Pevačica Ana Nikolić posle sukoba sa partnerom Goranom Ratkovićem Raletom na svom Instagram profilu objavila je video na kome se vidi deo svađe.

Međutim, snimak Ane Nikolić prikazuje i nju u izdanju koje je sve rastužilo – krvavu, u ožiljcima po licu i telu. – Krvava sam, prebio me je, molim vas zovite pomoć, ide mi krv sa svih strana – govori Ana i moli nekoga da pozove njenog brata ili majku, usput pokazujući ožiljke po licu i telu. Објава коју дели Ana Nikolić (@ananikolicofficial) Pre nego što je ovaj snimak objavila na Instagramu Ana je medijima rekla da je Raleta prijavila policiji, te da je okončala
Otvori na svet.rs

Povezane vesti »

Ana Nikolić pretučena, završila u bolnici (VIDEO)

Ana Nikolić pretučena, završila u bolnici (VIDEO)

Vesti online pre 30 minuta
Evo gde je bila ćerka ane Nikolić u trenutku kad je pevačica doživela užas Stan je bio rionira, a ona u modricama

Evo gde je bila ćerka ane Nikolić u trenutku kad je pevačica doživela užas Stan je bio rionira, a ona u modricama

Alo pre 25 minuta
Evo gde je bivši muž ane Nikolić u jeku njene drame sa raletom: Rasta se oglasio na društvenim mrežama - reper i njegova…

Evo gde je bivši muž ane Nikolić u jeku njene drame sa raletom: Rasta se oglasio na društvenim mrežama - reper i njegova devojka Marija nisu u Beogradu (foto)

Blic pre 1 sat
Ana Nikolić krvava, cela u modricama i podlivima Osvanuli jezivi kadrovi: "Rale mi je zatvorio oko, izubijana sam" (video)

Ana Nikolić krvava, cela u modricama i podlivima Osvanuli jezivi kadrovi: "Rale mi je zatvorio oko, izubijana sam" (video)

Alo pre 1 sat
Ožiljci na nogama, modrice na glavi: Ana Nikolić je u paklu sa Raletom: "Zatvorio mi je oko", on tvrdi: "Dužna mi je 40.000…

Ožiljci na nogama, modrice na glavi: Ana Nikolić je u paklu sa Raletom: "Zatvorio mi je oko", on tvrdi: "Dužna mi je 40.000 evra", mesecima unazad raskidaju i mire se

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Ana Nikolićsvet

Zabava, najnovije vesti »

Majka Filipa Živojinovića oko vrata nosi 1.000 € Retko se pojavljuje u medijima, a sad javnost ostala bez teksta zbog njenog…

Majka Filipa Živojinovića oko vrata nosi 1.000 € Retko se pojavljuje u medijima, a sad javnost ostala bez teksta zbog njenog izdanja (foto)

Kurir pre 5 minuta
Lazy morning rituali: Hranljive i jednostavne ideje za ukusan doručak u krevetu L&Z Coffee Freeze Club – hladna kafa kao…

Lazy morning rituali: Hranljive i jednostavne ideje za ukusan doručak u krevetu L&Z Coffee Freeze Club – hladna kafa kao letnji ritual (i stil života)

Lepota i zdravlje pre 4 minuta
Nakon godina skladnog braka progovorili o razvodu Šokirali rečima: "Sramota nas je da objavimo"

Nakon godina skladnog braka progovorili o razvodu Šokirali rečima: "Sramota nas je da objavimo"

Alo pre 5 minuta
Raste broj smrtnosti biciklista i pešaka, stručnjaci za bezbednost pozivaju na „odlučnu akciju“

Raste broj smrtnosti biciklista i pešaka, stručnjaci za bezbednost pozivaju na „odlučnu akciju“

Forbes pre 1 sat
Četiri načina da poboljšate timski rad

Četiri načina da poboljšate timski rad

Forbes pre 1 sat