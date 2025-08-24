Tužno: Od toliko prijatelja, Anu Nikolić podržala SAMO JEDNA koleginica

Svet & Skandal pre 36 minuta
Tužno: Od toliko prijatelja, Anu Nikolić podržala SAMO JEDNA koleginica

Srpske medije sinoć je uzdrmala reč da je kompozitor Goran Ratković Rale pretukao svoju partnerku, pevačicu Anu Nikolić.

Njih dvoje su se posvađali, a pevačica je na Instagramu objavila snimak na kome je sva u modricama, a u komentarima se oglasila Ivana Šašić. Pevačica je otišla u policiju i prijavila Raleta za nasilje nakon čega Ratkoviću određena zabrana prilaska na 48 sati Ani. Iako je ova vest odjeknula u medijima, njene kolege se nisu javno oglašavale, osim Ivane Šašić, koja je ostali komentar u pevačicinoj objavi. Ata images Ivana se obratila Ani rečima podrške i oštro osudila
