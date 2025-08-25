Reka vozila na graničnim prelazima Gužve od jutra, na ovom prelazu čeka se i do 4 sata! (foto)

Saobraćaj u Srbiji umerenog je intenziteta i odvija se uz dobre uslove za vožnju, dok zadržavanja ima na graničnim prelazima i za putnička i za teretna vozila, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS)

Savetuje se oprez na deonicama gde se izvode radovi i poštovanje izmene saobraćaja. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila, ali ih ima na graničnim prelazima za putnička vozila, prenose agencije. Na prelazu Batrovci, na izlazu iz zemlje, putnička vozila čekaju četiri sata, na Kelebiji sat vremena i na prelazu Preševo oko 30 minuta. Teretna vozila na