Hitan zahtev: Smesta obustavite napade

Direktor Svetske zdravstvene organizacije (SZO), Tedros Adhanom Gebrejesus, pozvao je danas Izrael da obustavi napade na zdravstvene ustanove u Pojasu Gaze, nakon što je jutros u napadu na bolnicu Naser ubijeno 20 osoba.

"Dok ljudi gladuju, njihov već ograničen pristup zdravstvenoj zaštiti dodatno je osakaćen ponovljenim napadima", napisao je on u objavi na društvenoj mreži "Iks". Pozvao je na hitnu obustavu napada na bolnice i prekid vatre, dodavši da je SZO primila izveštaje o tome da je u napadu ranjeno 50 osoba, uključujući pacijente koji su već bili u teškom stanju. Palestinski zdravstveni zvaničnici saopštili su da je u izraelskom napadu na bolnicu Naser ubijeno najmanje 20