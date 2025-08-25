Jeziv snimak napada na bolnicu; Među mrtvima i novinari FOTO/VIDEO

Najmanje 15 ljudi, uključujući četiri novinara, poginulo je danas u izraelskim napadima na bolnicu Naser gradu Kan Junis na jugu Pojasa Gaze, saopštili su palestinski zdravstveni zvaničnici.

Među ubijenima je i Rojtersov snimatelj Husam al-Masri. Fotograf Hatem Haled, takođe povezan sa Rojtersom, ranjen je u drugom napadu, koji je usledio dok su spasioci i novinari pritrčavali na mesto prvog udara. Očevici su naveli da su napadi pratili dolazak spasilaca i medijskih ekipa na mesto prvog napada. Među poginulima je i jedan spasilac, a zdravstveni zvaničnici identifikovali su i novinare Marijam Abu Dagu, Mohameda Salamu i Moaza Abu Tahu. Izraelska vojska