Jeziv snimak napada na bolnicu; Među mrtvima i novinari FOTO/VIDEO

B92 pre 32 minuta
Najmanje 15 ljudi, uključujući četiri novinara, poginulo je danas u izraelskim napadima na bolnicu Naser gradu Kan Junis na jugu Pojasa Gaze, saopštili su palestinski zdravstveni zvaničnici.

Među ubijenima je i Rojtersov snimatelj Husam al-Masri. Fotograf Hatem Haled, takođe povezan sa Rojtersom, ranjen je u drugom napadu, koji je usledio dok su spasioci i novinari pritrčavali na mesto prvog udara. Očevici su naveli da su napadi pratili dolazak spasilaca i medijskih ekipa na mesto prvog napada. Među poginulima je i jedan spasilac, a zdravstveni zvaničnici identifikovali su i novinare Marijam Abu Dagu, Mohameda Salamu i Moaza Abu Tahu. Izraelska vojska
Beta pre 12 minuta
Nova pre 7 minuta
Slobodna Evropa pre 12 minuta
Radio sto plus pre 12 minuta
RTS pre 37 minuta
Alo pre 22 minuta
Politika pre 37 minuta
Beta pre 12 minuta
Nova pre 7 minuta
N1 Info pre 22 minuta
NIN pre 17 minuta
Pravda pre 27 minuta