Stanje na graničnim prelazima: Na Batrovcima čekanje i do četiri sata

Sremska Mitrovica, 25. avgust 2025. – Putnička vozila trenutno očekuju zadržavanja na nekoliko graničnih prelaza, a najduže se čeka na Batrovcima, gde je vreme čekanja na izlazu iz Srbije oko četiri sata, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema informacijama Uprave granične policije u 05.15 časova, na Kelebiji putnička vozila na izlazu čekaju oko sat vremena, dok je na Preševu zadržavanje oko 25 minuta. Za teretna vozila zadržavanja na izlazu iz zemlje beleže se na više prelaza – na Šidu oko tri sata, a na Batrovcima oko dva sata. Prema poslednjim podacima JP „Putevi Srbije“, na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila i saobraćaj se odvija nesmetano.
