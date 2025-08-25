Automobili na Batrovcima na izlazu iz Srbije čekaju četiri sata

Telegraf.rs/Tanjug
Putnička vozila očekuju zadržavanja na nekoliko graničnih prelaza, najviše na Batrovcima, četiri sata, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije ( AMSS).

Prema informacijama Uprave granične policije od 05.15 časova, na Kelebiji putnička vozila na izlazu iz Srbije čekaju sat vremena, a na Preševu 25 minuta. Zadržavanja za teretna vozila na izlazu iz zemlje ima na graničnim prelazima Šid, tri i Batrovci, dva sata. Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila. (Telegraf.rs/Tanjug)
