"Prvog septembra ćemo doći na posao, dalje okolnosti su nepredvidive": Da li će nova školska godina početi "normalno i svečano" ili uz "ritualni štrajk"

Prvi septembar se bliži, a sa njim i neizvesnost o tome kako će izgledati nova školska godina, naročito jer znamo koliko je prethodna bila turbulentne. "Blic" je anketirao više sindikata i ono što se može zaključiti na osnovu njihovih izjava jeste - 1. septembra prosvetni radnici će doći na posao, ali su dalje okolnosti nepredvidive.

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković nedavno je izrazio očekivanje da će nova školska godina u septembru početi "normalno, svečano" i rekao da nema razloga za "ritualni štrajk", a predsednik Srbije Aleksandar Vučić da je država ispunila sve dogovoreno sa prosvetnim sindikatima. - Ako je do Ministarstva prosvete, školska godina treba da počne svečano, normalno jer je naša ideja da se obrazovni proces potpuno vrati u školu bez primesa politike - rekao je Stanković