Novi iznos minimalne cene rada do 15. septembra

Novi iznos minimalne cene rada do 15. septembra
Na današnjem, drugom sastanku pregovaračkog tima za utvrđivanje minimalne cene rada za sledeću godinu, predstavnika sindikata, vlade i poslodavaca, nije postignut dogovor o rastu minimalca, a sledeći sastanak biće održan 29. avgusta, izjavio je za Tan‌jug član pregovaračkog iz Saveza samostalnih sindikata Srbije Aleksandar Radojević. „Sindikati su izašli sa predlogom da minimalac 2026. godine iznosi 70.000 dinara, dok su iz Vlade Srbije ostali pri svom predlogu da
