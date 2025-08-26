Atanacković: Trećina privrede Srbije se protivi povećanju minimalca na 550 evra

N1 Info pre 1 sat  |  Beta
Atanacković: Trećina privrede Srbije se protivi povećanju minimalca na 550 evra

Trećina privrede Srbije neće moći da isplati minimalnu zaradu za 2026. godinu ako se poveća na 550 evra, koliko je predložila Vlada Srbije, rekao je danas počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković.

On je za Betu kazao da taj deo privrede smatra da je povećanje minimalca sa sadašnjih 53.500 ili 457 evra na 58.630 dinara, odnosno na 500 evra od 1. oktobra, koje će važiti do kraja 2025. dovoljno i za 2026. godinu. "Novo povećanje 'minimalca' za 2026. godinu sa 500 na 550 evra biće za trećinu privrede veliko opterećenje, jer nema dovoljno prihoda da to isplati i neke firme će morati da ugase proizvodnju, ili traže druga rešenja", rekao je Atanacković posle
