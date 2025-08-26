Atanacković: Trećina privrede neće moći da isplati minimalac ako se poveća na 550 evra u 2026.

Radio 021 pre 4 sati  |  Beta
Atanacković: Trećina privrede neće moći da isplati minimalac ako se poveća na 550 evra u 2026.

Trećina privrede neće moći da isplati minimalnu zaradu za 2026. godinu ako se poveća na 550 evra, koliko je predložila Vlada Srbije, rekao je počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković.

On je kazao da taj deo privrede smatra da je povećanje minimalca sa sadašnjih 53.500 ili 457 evra na 58.630 dinara, odnosno na 500 evra od 1. oktobra, koje će važiti do kraja 2025. dovoljno i za 2026. godinu. "Novo povećanje 'minimalca' za 2026. godinu sa 500 na 550 evra biće za trećinu privrede veliko opterećenje, jer nema dovoljno prihoda da to isplati i neke firme će morati da ugase proizvodnju ili traže druga rešenja", rekao je Atanacković posle sastanka na
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

"Blic Biznis" saznaje: Danas nije postignut dogovor o minimalcu! Evo šta dalje sledi

"Blic Biznis" saznaje: Danas nije postignut dogovor o minimalcu! Evo šta dalje sledi

Blic pre 17 minuta
Sindikati Srbije traže minimalac od 70.000 dinara: Pregovori se nastavljaju, odluka se čeka do 15. septembra

Sindikati Srbije traže minimalac od 70.000 dinara: Pregovori se nastavljaju, odluka se čeka do 15. septembra

Kurir pre 3 sata
Novi iznos minimalne cene rada do 15. septembra

Novi iznos minimalne cene rada do 15. septembra

RTK pre 7 sati
Kakav je uticaj „minimalca” na ostale zarade u Srbiji

Kakav je uticaj „minimalca” na ostale zarade u Srbiji

Politika pre 7 sati
Atanacković (UPS): Trećina privrede Srbije neće moći da plati minimalac od 550 evra

Atanacković (UPS): Trećina privrede Srbije neće moći da plati minimalac od 550 evra

Danas pre 8 sati
Atanacković: Trećina privrede Srbije se protivi povećanju minimalca na 550 evra

Atanacković: Trećina privrede Srbije se protivi povećanju minimalca na 550 evra

N1 Info pre 8 sati
Poslodavci: Trećina privrede je protiv minimalca od 550 evra

Poslodavci: Trećina privrede je protiv minimalca od 550 evra

Nedeljnik pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada Srbije

Beograd, najnovije vesti »

Goreće i nebo i asfalt, a košava će biti olujne jačine! Popaljeni alarmi za celu Srbiju, a evo šta se za vikend kuva U…

Goreće i nebo i asfalt, a košava će biti olujne jačine! Popaljeni alarmi za celu Srbiju, a evo šta se za vikend kuva U atmosferi

Blic pre 1 sat
(Video) Bogomoljke opsedaju Beograd: Ženka proždire mužjaka posle paranja: Za neke stare narode bile su svete, a naša doktorka…

(Video) Bogomoljke opsedaju Beograd: Ženka proždire mužjaka posle paranja: Za neke stare narode bile su svete, a naša doktorka objašnjava da li su opasne po čoveka

Blic pre 3 sata
"Blic Biznis" saznaje: Danas nije postignut dogovor o minimalcu! Evo šta dalje sledi

"Blic Biznis" saznaje: Danas nije postignut dogovor o minimalcu! Evo šta dalje sledi

Blic pre 17 minuta
Sindikati Srbije traže minimalac od 70.000 dinara: Pregovori se nastavljaju, odluka se čeka do 15. septembra

Sindikati Srbije traže minimalac od 70.000 dinara: Pregovori se nastavljaju, odluka se čeka do 15. septembra

Kurir pre 3 sata
Atanacković: Trećina privrede neće moći da isplati minimalac ako se poveća na 550 evra u 2026.

Atanacković: Trećina privrede neće moći da isplati minimalac ako se poveća na 550 evra u 2026.

Radio 021 pre 4 sati