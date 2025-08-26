Sindikati Srbije traže minimalac od 70.000 dinara: Pregovori se nastavljaju, odluka se čeka do 15. septembra

Kurir pre 1 sat
Sindikati Srbije traže minimalac od 70.000 dinara: Pregovori se nastavljaju, odluka se čeka do 15. septembra

Reprezentativni sindikati Srbije, Savez samostalnih sindikata i Ujedinjeni granski sindikat (UGS) "Nezavisnost", zatražili su na današnjim pregovorima o minimalnoj zaradi za 2026. godinu, da ona iznosi 600 evra ili 70.000 dinara.

Savetnik za ekonomska pitanaja u sindikatu UGS "Nezavisnost", Zoran Ristić rekao je za Betu, posle završetka sastanka, da je zajednički predlog sindikata da neto minimalna cena rada po radnom satu iznosi 400 dinara, odnosno minimalna mesečna zarada 70.000 dinara. "Sindikati su obrazložili da taj iznos ne obezbeđuje pokriće troškova za pristojan život i da njime nisu zadovoljni, ali smatraju da je ekonomski održiv", rekao je Ristić. Dodao je da su predstavnici Unije
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Atanacković: Trećina privrede neće moći da isplati minimalac ako se poveća na 550 evra u 2026.

Atanacković: Trećina privrede neće moći da isplati minimalac ako se poveća na 550 evra u 2026.

Radio 021 pre 10 minuta
"Blic Biznis" saznaje: Danas nije postignut dogovor o minimalcu! Evo šta dalje sledi

"Blic Biznis" saznaje: Danas nije postignut dogovor o minimalcu! Evo šta dalje sledi

Blic pre 15 minuta
Novi iznos minimalne cene rada do 15. septembra

Novi iznos minimalne cene rada do 15. septembra

RTK pre 2 sata
Kakav je uticaj „minimalca” na ostale zarade u Srbiji

Kakav je uticaj „minimalca” na ostale zarade u Srbiji

Politika pre 2 sata
Atanacković (UPS): Trećina privrede Srbije neće moći da plati minimalac od 550 evra

Atanacković (UPS): Trećina privrede Srbije neće moći da plati minimalac od 550 evra

Danas pre 3 sata
Atanacković: Trećina privrede Srbije se protivi povećanju minimalca na 550 evra

Atanacković: Trećina privrede Srbije se protivi povećanju minimalca na 550 evra

N1 Info pre 4 sati
Poslodavci: Trećina privrede je protiv minimalca od 550 evra

Poslodavci: Trećina privrede je protiv minimalca od 550 evra

Nedeljnik pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Sindikatsindikati

Beograd, najnovije vesti »

Atanacković: Trećina privrede neće moći da isplati minimalac ako se poveća na 550 evra u 2026.

Atanacković: Trećina privrede neće moći da isplati minimalac ako se poveća na 550 evra u 2026.

Radio 021 pre 10 minuta
"Blic Biznis" saznaje: Danas nije postignut dogovor o minimalcu! Evo šta dalje sledi

"Blic Biznis" saznaje: Danas nije postignut dogovor o minimalcu! Evo šta dalje sledi

Blic pre 15 minuta
Gradiće se bulevar ispod Save i Ade?

Gradiće se bulevar ispod Save i Ade?

B92 pre 41 minuta
Sindikati Srbije traže minimalac od 70.000 dinara: Pregovori se nastavljaju, odluka se čeka do 15. septembra

Sindikati Srbije traže minimalac od 70.000 dinara: Pregovori se nastavljaju, odluka se čeka do 15. septembra

Kurir pre 1 sat
Novi iznos minimalne cene rada do 15. septembra

Novi iznos minimalne cene rada do 15. septembra

RTK pre 2 sata