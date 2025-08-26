Sindikati Srbije traže minimalac od 70.000 dinara: Pregovori se nastavljaju, odluka se čeka do 15. septembra

Reprezentativni sindikati Srbije, Savez samostalnih sindikata i Ujedinjeni granski sindikat (UGS) "Nezavisnost", zatražili su na današnjim pregovorima o minimalnoj zaradi za 2026. godinu, da ona iznosi 600 evra ili 70.000 dinara.

Savetnik za ekonomska pitanaja u sindikatu UGS "Nezavisnost", Zoran Ristić rekao je za Betu, posle završetka sastanka, da je zajednički predlog sindikata da neto minimalna cena rada po radnom satu iznosi 400 dinara, odnosno minimalna mesečna zarada 70.000 dinara. "Sindikati su obrazložili da taj iznos ne obezbeđuje pokriće troškova za pristojan život i da njime nisu zadovoljni, ali smatraju da je ekonomski održiv", rekao je Ristić. Dodao je da su predstavnici Unije