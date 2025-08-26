Najmanje plate u uslužnim delatnostima: Ko ima platu veću od 200.000 dinara?

Euronews pre 5 sati  |  Autor: Tanjug
Najmanje plate u uslužnim delatnostima: Ko ima platu veću od 200.000 dinara?
Prosečna junska neto plata u Srbiji iznosila je 107.075 dinara a podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazuju da su razlike u primanjima po delatnostima velike, pa su najmanje plate registrovane u delatnosti koju statistika beleži kao ostale uslužne delatnosti, gde je prosek iznosio 59.229 dinara a najveće u računarskom programiranju - 294.853 dinara. Osim programera koji su najviše doprineli da prosečne plate u celoj delatnosti koja se vodi kao informisanje i
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Prosek neto plata za jun: Jablanički okrug i opština Preševonajsiromašniji u Srbiji

Prosek neto plata za jun: Jablanički okrug i opština Preševonajsiromašniji u Srbiji

Jug press pre 8 minuta
Plate u Valjevu za oko 9.700 dinara niže od republičkog proseka

Plate u Valjevu za oko 9.700 dinara niže od republičkog proseka

Patak online pre 2 sata
Pogledajte koliko iznosi prosečna plata u Vranju

Pogledajte koliko iznosi prosečna plata u Vranju

Vranje news pre 2 sata
Sandžak: plate padaju, jaz sa Srbijom sve veći

Sandžak: plate padaju, jaz sa Srbijom sve veći

Sandžak press pre 3 sata
Zvanična statistika: U junu u Nišu prosečna plata 104.179 dinara

Zvanična statistika: U junu u Nišu prosečna plata 104.179 dinara

Niške vesti pre 4 sati
RSZ: Prosečna plata u Kragujevcu 102.282 dinara

RSZ: Prosečna plata u Kragujevcu 102.282 dinara

Pressek pre 5 sati
Top tri: zanimanja u Srbiji, ovi radnici imaju platu od 234.185 dinara! Evo ko je imao najveće, a ko najmanje zarade u junu…

Top tri: zanimanja u Srbiji, ovi radnici imaju platu od 234.185 dinara! Evo ko je imao najveće, a ko najmanje zarade u junu: Detaljan spisak

Blic pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Zavod za statistiku

Ekonomija, najnovije vesti »

Ova boja automobila je najprodavanija: Studija pokazala da kupci vole neutralnije nijanse!

Ova boja automobila je najprodavanija: Studija pokazala da kupci vole neutralnije nijanse!

Kurir pre 23 minuta
Rheinmetall otvara dvije tvornice u Bugarskoj

Rheinmetall otvara dvije tvornice u Bugarskoj

SEEbiz pre 3 minuta
Opština sa 6.360 stanovnika ima platu veću od 1.000 evra! Od bruto do neto, ovo su prosečne zarade za jun: Detaljan spisak po…

Opština sa 6.360 stanovnika ima platu veću od 1.000 evra! Od bruto do neto, ovo su prosečne zarade za jun: Detaljan spisak po gradovima

Blic pre 9 minuta
Građevinski sektor u lipnju rastao na godišnjoj, pao na mjesečnoj razini

Građevinski sektor u lipnju rastao na godišnjoj, pao na mjesečnoj razini

SEEbiz pre 13 minuta
Trgovina robom zemalja G20 beleži skroman rast u drugom kvartalu

Trgovina robom zemalja G20 beleži skroman rast u drugom kvartalu

Biznis.rs pre 23 minuta