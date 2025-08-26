Pogledajte koliko iznosi prosečna plata u Vranju

Prosečna zarada u Vranju u junu 2025. godine bila je 84.699 dinara, tvrde iz Republičkog zavoda za statistiku (RZS).

Dok republički prosek zarada stagnira, plate na jugu padaju - prosečno su Vranjanci u neto iznosu u maju primili nešto više nego u junu - 84.916 dinara. I u aprilu je bila veća nego u maju i junu - 85.288 dinara. Veću prosečnu platu od Vranjanaca u Pčinjskom okrugu imaju zaposleni u opštini Vladičin Han - 85.504 dinara. Ali i Hančanima je prosečna zarada za oko 1.500 dinara niža nego u maju. Prosek plata u okrugu je 82.488 dinara. Natprosečna je od opština jedino