Zvanična statistika: U junu u Nišu prosečna plata 104.179 dinara

Na području Nišavskog okruga prosečnu neto zaradu veću od republičkog proseka imali su zaposleni na području opštine Medijana i to 117.643 dinara.

Prosečna neto plata na području Niške Banje bila je84.410 dinara, na području Palilule 95.538 dinara, na području Panteleja 99.578 dinara, na području Crvenog krsta 91.614 dinara. Dragi čitaoci, ako želite da budete u toku i saznate prvi najnovije vesti iz Niša, preuzmite aplikaciju Niške Vesti za Android ili iPhone.