Zvanična statistika: U junu u Nišu prosečna plata 104.179 dinara

Niške vesti pre 1 sat  |  Ganja Nikolić Ganja Nikolić
Zvanična statistika: U junu u Nišu prosečna plata 104.179 dinara

Na području Nišavskog okruga prosečnu neto zaradu veću od republičkog proseka imali su zaposleni na području opštine Medijana i to 117.643 dinara.

Prosečna neto plata na području Niške Banje bila je84.410 dinara, na području Palilule 95.538 dinara, na području Panteleja 99.578 dinara, na području Crvenog krsta 91.614 dinara.
Sandžak: plate padaju, jaz sa Srbijom sve veći

RSZ: Prosečna plata u Kragujevcu 102.282 dinara

Najmanje plate u uslužnim delatnostima: Ko ima platu veću od 200.000 dinara?

Top tri: zanimanja u Srbiji, ovi radnici imaju platu od 234.185 dinara! Evo ko je imao najveće, a ko najmanje zarade u junu: Detaljan spisak

RZS: Najmanje plate u uslužnim delatnostima – 59.229 dinara, najveće programerima – 294.853

RZS: Najmanje plate u uslužnim delatnostima - 59.229 dinara, najveće programerima - 294.853

Najmanje plate u uslužnim delatnostima, programeri zarađuju najviše

Danska ukida porez na knjige od 25% kako bi podstakla čitanje

Ova boja automobila je najprodavanija: Studija pokazala da kupci vole neutralnije nijanse!

Zaposleni na Institutu „Biosens“ sutra u jednosatnom štrajku upozorenja zbog „nekompetentnog v. d. direktora i većine članova Uprvanog odbora“

Evo šta piše u presudi Višeg suda protiv Grada Vranja

Evo šta piše u presudi Višeg suda protv Grada Vranja

