Sandžak: plate padaju, jaz sa Srbijom sve veći

Prosečna mesečna primanja stanovnika šest sandžačkih opština u junu ove godine niža su za nešto više od hiljadu dinara u odnosu na prethodni mesec i iznose 81.486 dinara, što je za oko 25 hiljada dinara manje u odnosu na republički prosek.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku (RSZ), u koji je portal Free media imao uvid, prosečna neto zarada u Srbiji (bez poreza i doprinosa) u junu je iznosila 107.075 dinara. Najniža primanja u Sandžaku imali su Novopazarsci, čija je prosečna plata za jun ove godine iznosila 78.720 dinara, dok su stanovnici susednog Tutina u istom mesecu primili 25 dinara više. Najveća prosečna zarada u junu, beleži se u Priboju i iznosi 84.794 dinara. Sa prosečnom platom