Top tri: zanimanja u Srbiji, ovi radnici imaju platu od 234.185 dinara! Evo ko je imao najveće, a ko najmanje zarade u junu: Detaljan spisak

Blic pre 8 sati
Top tri: zanimanja u Srbiji, ovi radnici imaju platu od 234.185 dinara! Evo ko je imao najveće, a ko najmanje zarade u junu…

Prosečna junska neto plata u Srbiji iznosila je 107.075 dinara a podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazuju da su razlike u primanjima po delatnostima velike, pa su najmanje plate registrovane u delatnosti koju statistika beleži kao ostale uslužne delatnosti, gde je prosek iznosio 59.229 dinara a najveće u računarskom programiranju - 294.853 dinara.

Osim programera koji su najviše doprineli da prosečne plate u celoj delatnosti koja se vodi kao informisanje i komunikacije budu 237.767 dinara, plate veće od 200.000 dinara u junu su imali i zaposleni u duvanskoj industriji - 223.145 dinara, vazdušnom saobraćaju - 234.185 kao i naučnom istraživanju i razvoju - 210.515 dinara. Junski neto prosek u poljoprivredi iznosio je 84.907 dinara, u rudarstvu 132.637 dinara, građevinarstvu 90.884 dinara, trgovini na veliko i
