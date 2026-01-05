Predstavnici MOL-a stigli u Srbiju: Analiziraju poslovanje NIS-a

Predstavnici mađarskog MOL-a stigli su u Srbiju i počeli dubinsku analizu poslovanja Naftne industrije Srbije (due diligence), nezvanično saznaje N1.

Predstavnici MOL-a su, kao što je bilo i planirano, počeli obilazak ključnih kapaciteta NIS-a. Kako je prethodno javila agencija Tanjug, Mađari od jutros obilaze pumpe NIS-a, a počeli su od severa zemlje, to jest od Subotice. Prema nezvaničnim saznjanima N1, dvanaestočlana delegacija MOL-a obavlja sastanke i obilazi postrojenja: prijem i otpremu derivata, rezervoarski prostor i instalacije, kao i pristanište. U pitanju je, kako saznaje N1, operativna delegacija