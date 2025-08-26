Zgrada bila puna radnika kada je odjeknula eksplozija: Detalji velikog požara u Novom Sadu, vatra zapretila i kućama! Vatrogasci lavovskom borbom ugasili plamen

Kurir pre 25 minuta  |  Telegraf/Preneo: Đ. M.)
Zgrada bila puna radnika kada je odjeknula eksplozija: Detalji velikog požara u Novom Sadu, vatra zapretila i kućama…

Krov objekta u kojem je došlo do eksplozije se urušio, a od objekta su ostali samo spoljni zidovi, na svu sreću niko nije povređen.

Prema prvim informacijama, eksplodirala su burad, ali za sada nije poznato šta se nalazilo u njima. U okolini je više polunapuštenih i napuštenih objekata, a prve kuće nalaze se već na oko 100 metara od zgrade u kojoj je bukuo požar. Velikom borbom vatrogasaca, koji su se odmah uputili na lice mesta, plamen je ugašen, a trenutno se radi na dogašivanju. Saobraćaj je otežan, a na licu mesta je policija koja naizmenično propušta vozila, i dalje su prisutni vatrogasci
Ključne reči

Novi Sadpožar

