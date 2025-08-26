Minimalac daleko kaska za potrošačkom korpom: Sindikati prete protestima ako ne dođe do dogovora

Mašina pre 40 minuta  |  Mašina
Minimalac daleko kaska za potrošačkom korpom: Sindikati prete protestima ako ne dođe do dogovora

Juče je u Domu sindikata održan okrugli sto pod nazivom „Minimalna zarada i njen uticaj na plate u Srbiji za 2026. godinu“. Ukoliko ne dođe do dogovora sa Vladom i poslodavcima, sindikati poručuju da će biti prinuđeni da koriste i druge mehanizme, uključujući i proteste.

Na okruglom stolu „Minimalna zarada i njen uticaj na plate u Srbiji za 2026. godinu“ Savez samostalnih sindikata Srbije (SSSS) predložio je da minimalna zarada za 2026. godinu iznosi 70.000 dinara, što smatraju realnom osnovom za predstojeće pregovore sa Vladom i poslodavcima zakazane za 26. avgust. Predlog Vlade o povećanju minimalca za 10,1% sindikati su ocenili kao nedovoljan, jer bi ga ubrzo „pojela“ inflacija. Prezentovani su i preliminarni rezultati ankete
Otvori na masina.rs

Povezane vesti »

Sindikati: Bez dogovora o minimalcu za 2026. godinu, sledeći sastanak 29. avgusta

Sindikati: Bez dogovora o minimalcu za 2026. godinu, sledeći sastanak 29. avgusta

RTV pre 25 minuta
Sindikati traže da minimalac bude 70.000 dinara, država nudi manje

Sindikati traže da minimalac bude 70.000 dinara, država nudi manje

Jugmedia pre 25 minuta
Sindikalci na pregovorima sa Vladom tražili da minimalac sledeće godine bude 70.000 dinara

Sindikalci na pregovorima sa Vladom tražili da minimalac sledeće godine bude 70.000 dinara

NIN pre 30 minuta
Još bez dogovora o minimalcu za narednu godinu

Još bez dogovora o minimalcu za narednu godinu

Politika pre 10 minuta
Održan sastanak o MINIMALNOJ ZARADI u Srbiji: Ovo je ishod

Održan sastanak o MINIMALNOJ ZARADI u Srbiji: Ovo je ishod

Telegraf pre 25 minuta
Pregovori o minimalcu za 2026. u toku: Sindikati traže 70.000 dinara, država nudi manje

Pregovori o minimalcu za 2026. u toku: Sindikati traže 70.000 dinara, država nudi manje

Nova ekonomija pre 1 sat
Sindikati traže da minimalac bude 70.000 dinara

Sindikati traže da minimalac bude 70.000 dinara

Forbes pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

InflacijaVlada SrbijeSindikatNezavisnostminimalac

Beograd, najnovije vesti »

Minimalac daleko kaska za potrošačkom korpom: Sindikati prete protestima ako ne dođe do dogovora

Minimalac daleko kaska za potrošačkom korpom: Sindikati prete protestima ako ne dođe do dogovora

Mašina pre 40 minuta
Sindikati: Bez dogovora o minimalcu za 2026. godinu, sledeći sastanak 29. avgusta

Sindikati: Bez dogovora o minimalcu za 2026. godinu, sledeći sastanak 29. avgusta

RTV pre 25 minuta
Sindikati traže da minimalac bude 70.000 dinara, država nudi manje

Sindikati traže da minimalac bude 70.000 dinara, država nudi manje

Jugmedia pre 25 minuta
Sindikalci na pregovorima sa Vladom tražili da minimalac sledeće godine bude 70.000 dinara

Sindikalci na pregovorima sa Vladom tražili da minimalac sledeće godine bude 70.000 dinara

NIN pre 30 minuta
Digitalizovan deo kulturnog nasleđa Novog groblja: Prošetajte Alejama sećaja uz pomoć istoimene aplikacije

Digitalizovan deo kulturnog nasleđa Novog groblja: Prošetajte Alejama sećaja uz pomoć istoimene aplikacije

Kurir pre 25 minuta