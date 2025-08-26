Minimalac daleko kaska za potrošačkom korpom: Sindikati prete protestima ako ne dođe do dogovora

Juče je u Domu sindikata održan okrugli sto pod nazivom „Minimalna zarada i njen uticaj na plate u Srbiji za 2026. godinu“. Ukoliko ne dođe do dogovora sa Vladom i poslodavcima, sindikati poručuju da će biti prinuđeni da koriste i druge mehanizme, uključujući i proteste.

Na okruglom stolu „Minimalna zarada i njen uticaj na plate u Srbiji za 2026. godinu“ Savez samostalnih sindikata Srbije (SSSS) predložio je da minimalna zarada za 2026. godinu iznosi 70.000 dinara, što smatraju realnom osnovom za predstojeće pregovore sa Vladom i poslodavcima zakazane za 26. avgust. Predlog Vlade o povećanju minimalca za 10,1% sindikati su ocenili kao nedovoljan, jer bi ga ubrzo „pojela“ inflacija. Prezentovani su i preliminarni rezultati ankete