Mondo pre 47 minuta  |  Mladen Šolak
Pafos - Crvena zvezda uživo: Ovo je 11 crveno-belih za Ligu šampiona!

Crvena zvezda od 21 čas na Kipru protiv Pafosa igra za plasman u Ligu šampiona.

Tim Vladana Milojevića mora da nadoknadi rezultatski minus iz Beograda, gde je na "Marakani" izgubio 1:2. Pratite uz MONDO meč sezone crveno-belih. Uoči utakmice temperatura je 27 stepena Celzijusa, a vlažnost vazduha je 78 odsto ZVEZDA: Mateus - Seol, Milosavljević, Veljković, Tiknizjan - Elšnik, Krunić - Babika, Duarte, Ivanić - Endiaje Trener crveno-belih Vladan Milojević postupio je hrabro i od starta utakmice pružio na mestu štopera šansu mladom Veljku
