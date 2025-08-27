Sorensen: Pažljivo sam saslušao sagovornike u Beogradu i naglasio značaj normalizacije

Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova Peter Sorensen, sumirajući posetu Beogradu, naveo je da je svoje sagovornike pažljivo saslušao i naglasio značaj normalizacije zbog ljudi na terenu.

Sorensen je na društvenoj mreži „X“ napisao da je u Beogradu imao pripremne razgovore za sledeće sastanke u okviru dijaloga. „Nakon moje posete Prištini početkom avgusta, danas sam bio u Beogradu na pripremnim razgovorima za sledeće sastanke u okviru dijaloga. Pažljivo sam slušao svoje sagovornike i naglasio važnost normalizacije zbog ljudi na terenu“, naveo je Sorensen. After my visit to Pristina in early August, I was in Belgrade today for preparatory talks