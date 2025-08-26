Zvezdi doneo titulu i Evroligu, sada je opet tu: Novi početak crveno-belih sa Milanom Tomićem

KK Crvena zvezda počela je pripreme za novu sezonu, a uz 10 novajlija na terenu i trenera Janisa Sferopulosa, na parketu je bio i novi sportski direktor Milan Tomić (52).

On je bivši trener Zvezde, sa kojom je osvojio ABA ligu 2019. godine i vratio crveno-bele u Evroligu. Od ovog leta ponovo je na Malom Kalemegdanu, gde mu je poverena važna uloga prvog čoveka sportskog sektora. Tomić je nakon odlaska iz Zvezde u jesen 2019. godine radio u Peristeriju u Grčkoj u sezoni 2021/22, a potom je bio dve godine asistent Etoreu Mesini u Armaniju. Sa te funkcije vratio se u rodni Beograd , u kojem je osamdesetih i početkom devedesetih bio