Zvezda započela pripreme za novu sezonu – prvi trening crveno-belih u Beogradu

Košarkaši Crvene zvezde odradili su prvi trening pred novu sezonu u hali Aleksandar Nikolić. Time je zvanično započet pripremni period za izazove koji slede u Evroligi i ABA ligi.

Trener Zvezde Janis Sferopulos imao je na raspolaganju gotovo kompletan sastav. Na treningu nisu bili prisutni Džoel Bolomboj, koji se oporavlja od povrede, Dejan Davidovac, kome je klub dao nekoliko dana odmora nakon reprezentativnih obaveza, kao i Ognjen Dobrić, koji nastupa za nacionalni tim na Evropskom prvenstvu. Zvezda će kompletne pripreme obaviti u Beogradu, gde su nakon renoviranja hale Aleksandar Nikolić stvoreni bolji uslovi za rad – igračima su sada na