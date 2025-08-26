Sveže jutro, pa topao dan – temperatura do 31 stepen

RTS pre 55 minuta
Sveže jutro, pa topao dan – temperatura do 31 stepen

Pretežno sunčano vreme u zemlji, samo je jutro sveže i oblačno, ali suvo. Najviša temperatura dostiže 31 stepen.

Posle svežeg jutra, kada ponegde temperatura pada i do šest stepeni, u većem delu zemlje pretežno je sunčano i toplo. Jutarnja temperatura kretaće se od šest do 14 stepeni, a najviša dnevna od 27 do 31 stepen. U Beogradu pretežno sunčano, najtopliji deo dana sa temperaturom do 29 stepeni. Oblačno vreme sa sunčanim periodima očekuje se u sredu, uz maksimalnu temperaturu do 33 stepena.
