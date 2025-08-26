Guranje demonstranata i policije ispred Filozofskog fakulteta; Dačić: Policija ostaje na fakultetu dok dekan to traži

RTV pre 25 minuta  |  RTS, RTV, Tanjug
Guranje demonstranata i policije ispred Filozofskog fakulteta; Dačić: Policija ostaje na fakultetu dok dekan to traži

NOVI SAD - Ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu u toku su demonstracije zbog jutrošnjeg ulaska u zgradu dekana Filozofskog fakulteta Milivoja Alanovića i nekoliko profesora, kada su studenti koji su blokirali ovu visokoškolsku ustanovu prethodnih meseci, morali da izađu napolje. Studenti novosadskog Pravnog fakulteta ušli su u zgradu Filozofskog fakulteta na sporedni ulaz, a ispred zgrade su i pripadnici Interventne jedinice, kao i pripadnici Žandarmerije. Došlo je do guranja okupljenih sa

Večeras oko 19 časova okupile su se grupe građana ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu u znak podrške studentima koji su jutros posle ulaska dekana Milivoja Alanovića i nekoliko profesora ovog fakulteta u zgradu, morali da je napuste posle višemesečne blokade. Studenti su sa novosadskog Pravnog fakulteta ušli u zgradu Filozofskog, a ispred fakulteta su stigli pripadnici Interventne jedinice, kao i pripadnici Žandarmerije. Došlo je i do guranja okupljenih sa
