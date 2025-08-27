Vremenska prognoza za 27. avgust: Danas pretežno sunčano i toplo

Beta pre 53 minuta

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo sa maksimalnom temperaturom do 33 stepena Celzijusa, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab do umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura biće od sedam do 17, a najviša od 30 do 33 stepena.

U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo. Vetar će biti slab do umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura kretaće se od 12 do 17 stepeni Celzijusa, a najviša oko 32.

Biometeorološke prilike mogu uticati relativno povolјno na hronično obolele osobe, izuzev srčanih bolesnika kojima se savetuje izvesna opreznost. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu malaksalosti i glavobolјe.

(Beta, 27.08.2025)

Povezane vesti »

Goreće i nebo i asfalt, a košava će biti olujne jačine! Popaljeni alarmi za celu Srbiju, a evo šta se za vikend kuva U…

Goreće i nebo i asfalt, a košava će biti olujne jačine! Popaljeni alarmi za celu Srbiju, a evo šta se za vikend kuva U atmosferi

Blic pre 2 sata
Goreće i nebo i asfalt, a košava će biti olujne jačine! Popaljeni alarmi za celu Srbiju, a evo šta se za vikend kuva U…

Goreće i nebo i asfalt, a košava će biti olujne jačine! Popaljeni alarmi za celu Srbiju, a evo šta se za vikend kuva U atmosferi

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vremenska prognoza

Društvo, najnovije vesti »

Vremenska prognoza za 27. avgust: Danas pretežno sunčano i toplo

Vremenska prognoza za 27. avgust: Danas pretežno sunčano i toplo

Beta pre 53 minuta
Vremeplov: Sulejman II osvojio je Budim i anektirao Mađarsku

Vremeplov: Sulejman II osvojio je Budim i anektirao Mađarsku

RTV pre 1 sat
UŽIVO Protest ispred Filozofskog u Novom Sadu: Građani traže otvorena vrata za studente, dekan uslovio izlazak garancijom…

UŽIVO Protest ispred Filozofskog u Novom Sadu: Građani traže otvorena vrata za studente, dekan uslovio izlazak garancijom bezbednosti (FOTO, VIDEO)

Danas pre 1 sat
Junajted Media: Telekom sam isključio N1 i Novu, a sada pokušava da prebaci odgovornost

Junajted Media: Telekom sam isključio N1 i Novu, a sada pokušava da prebaci odgovornost

Danas pre 3 sata
"Gurali su, udarali i napadali policajce": Dačić o incidentu na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu: "Policija je došla na…

"Gurali su, udarali i napadali policajce": Dačić o incidentu na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu: "Policija je došla na poziv dekana"

Blic pre 3 sata