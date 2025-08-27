Vremenska prognoza za 27. avgust: Danas pretežno sunčano i toplo

Beta pre 53 minuta

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo sa maksimalnom temperaturom do 33 stepena Celzijusa, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab do umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura biće od sedam do 17, a najviša od 30 do 33 stepena.

U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo. Vetar će biti slab do umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura kretaće se od 12 do 17 stepeni Celzijusa, a najviša oko 32.

Biometeorološke prilike mogu uticati relativno povolјno na hronično obolele osobe, izuzev srčanih bolesnika kojima se savetuje izvesna opreznost. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu malaksalosti i glavobolјe.

(Beta, 27.08.2025)