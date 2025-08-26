Predsednik Dume predao kineskom lideru Putinovu poruku; Si: Odnosi dve zemlje izvor stabilnosti

Sputnik pre 1 sat
Predsednik Dume predao kineskom lideru Putinovu poruku; Si: Odnosi dve zemlje izvor stabilnosti

Predsednik Dume Vjačeslav Volodin sastao se u Pekingu s kineskim liderom Si Đinpingom i tom prilikom mu je uručio poruku predsednika Rusije Vladimira Putina. Si je istakao da su odnosi Kine i Rusije najstabilniji, najzreliji i strateški najsadržajniji među silama, kao i u svetu koji se menja.

Prema njegovim rečima, Peking i Moskva nastavljaju tradicionalno prijateljstvo, produbljuju uzajamno poverenje i saradnju. Kineski lider je takođe rekao da Kina i Rusija treba da sarađuju na razvoju pravednijeg svetskog poretka. „Strane treba da se zalažu za istinsku multilateralnost i da doprinose razvoju pravednijeg i racionalnijeg svetskog poretka“, rekao je Si, prenosi kineska državna televizija. Volodin je informisao kineskog lidera o rezultatima sednice
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Si i Putin na istoj strani

Si i Putin na istoj strani

Vesti online pre 28 minuta
Volodin u zvaničnoj poseti Pekingu, preneo Putinovu poruku Si Đinpingu

Volodin u zvaničnoj poseti Pekingu, preneo Putinovu poruku Si Đinpingu

RTV pre 1 sat
Si Đinpingu je prenesena Putinova poruka...

Si Đinpingu je prenesena Putinova poruka...

B92 pre 1 sat
Specijalan putinov izaslanik kod sija Rusija i Kina imaju velike planove, koji se Zapadu sve manje sviđaju

Specijalan putinov izaslanik kod sija Rusija i Kina imaju velike planove, koji se Zapadu sve manje sviđaju

Alo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinMoskvaPekingKinaRusijaŠi Đinping

Svet, najnovije vesti »

Australija proteruje ambasadora Irana, krive ga za umešanost u antisemitske napade

Australija proteruje ambasadora Irana, krive ga za umešanost u antisemitske napade

Danas pre 3 minuta
Tramp tvrdi: Rat u Pojasu Gaze će se završiti za nekoliko nedelja

Tramp tvrdi: Rat u Pojasu Gaze će se završiti za nekoliko nedelja

Radio 021 pre 33 minuta
Glavni putevi u Izraelu zatvoreni zbog protesta sa zahtevom kraj rata u Gazi

Glavni putevi u Izraelu zatvoreni zbog protesta sa zahtevom kraj rata u Gazi

RTV pre 33 minuta
Tramp: Rat u Gazi se završava uskoro

Tramp: Rat u Gazi se završava uskoro

Danas pre 23 minuta
Više od 1,6 miliona ljudi bez struje nakon udara tajfuna Kadžiki: Ima i mrtvih

Više od 1,6 miliona ljudi bez struje nakon udara tajfuna Kadžiki: Ima i mrtvih

Nova pre 8 minuta