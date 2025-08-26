Predsednik Dume predao kineskom lideru Putinovu poruku; Si: Odnosi dve zemlje izvor stabilnosti

Predsednik Dume Vjačeslav Volodin sastao se u Pekingu s kineskim liderom Si Đinpingom i tom prilikom mu je uručio poruku predsednika Rusije Vladimira Putina. Si je istakao da su odnosi Kine i Rusije najstabilniji, najzreliji i strateški najsadržajniji među silama, kao i u svetu koji se menja.

Prema njegovim rečima, Peking i Moskva nastavljaju tradicionalno prijateljstvo, produbljuju uzajamno poverenje i saradnju. Kineski lider je takođe rekao da Kina i Rusija treba da sarađuju na razvoju pravednijeg svetskog poretka. „Strane treba da se zalažu za istinsku multilateralnost i da doprinose razvoju pravednijeg i racionalnijeg svetskog poretka“, rekao je Si, prenosi kineska državna televizija. Volodin je informisao kineskog lidera o rezultatima sednice