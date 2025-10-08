Napadnut predsednik Ekvadora, na automobilu tragovi od metaka

B92 pre 2 sata
Napadnut predsednik Ekvadora, na automobilu tragovi od metaka

Grupa od oko 500 ljudi napala je danas automobil u kojem se vozio predsednik Ekvadora Danijel Noboa, preneo je Rojters.

Kako je navela ministarka za životnu sredinu i energetiku Ines Marcano, grupa ljudi bacala je kamenje na predsedničko vozilo dok se Noboa približavao mestu u provinsiji Kanjar gde je trebalo da prisustvuje unapred zakazanom događaju. Prema njenim rečima, na automobilu su primećeni i tragovi od metaka. Ministarka je kasnije zvanično podnela izveštaj o pokušaju atentata na Nobou. Predsednik nije povređen, a pet osoba je privedeno, dodala je Marcano. Pre samo dva
Kurir pre 1 sat
Rojters

