Napadnut predsednik Ekvadora, na automobilu tragovi od metaka

Grupa od oko 500 ljudi napala je danas automobil u kojem se vozio predsednik Ekvadora Danijel Noboa, preneo je Rojters.

Kako je navela ministarka za životnu sredinu i energetiku Ines Marcano, grupa ljudi bacala je kamenje na predsedničko vozilo dok se Noboa približavao mestu u provinsiji Kanjar gde je trebalo da prisustvuje unapred zakazanom događaju. Prema njenim rečima, na automobilu su primećeni i tragovi od metaka. Ministarka je kasnije zvanično podnela izveštaj o pokušaju atentata na Nobou. Predsednik nije povređen, a pet osoba je privedeno, dodala je Marcano. Pre samo dva