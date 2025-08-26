Policija i Žandarmerija ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

Studenti u blokadi Filozofskog fakulteta u Novom Sadu tvrde da dekan Milivoj Alanović pokušava da ih izbaci iz zgrade, dok on tvrdi da je sve proteklo bez incidenata

Zborovi građana Novog Sada organizovali su u utorak uveče skup ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, u znak podrške studentima koji su izbačeni iz zgrade te visokoobrazovne ustanove Situacija u i oko fakulteta u Novom Sadu je haotična, dekan i grupa zaposlenih se zaključala u fakultetu, ali je grupa studenata i građana uspela da uđe na drugi ulaz. Dekan je pozvao policiju, upravo je došlo i pojačanje, odred Žandarmerije. Filozofski fakultet Novi Sad. Upravo.