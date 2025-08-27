"Pažljivo sam slušao": Sorensen: Normalizacija odnosa Beograda i Prištine važna zbog ljudi na terenu

Blic pre 5 sati
"Pažljivo sam slušao": Sorensen: Normalizacija odnosa Beograda i Prištine važna zbog ljudi na terenu

Specijalni izaslanik EU za dijalog Beograda i Prištine Peter Sorensen rekao je da je svoje sagovornike u Beogradu pažljivo saslušao, naglašavajući da je normalizacija odnosa važna zbog ljudi na terenu.

Sorensen je na platformi X napisao da je u Beogradu imao pripremne razgovore za sledeće sastanke u okviru dijaloga. "Nakon moje posete Prištini početkom avgusta, danas sam bio u Beogradu na pripremnim razgovorima za sledece sastanke u okviru dijaloga. Pažljivo sam slušao svoje sagovornike i naglasio važnost normalizacije zbog ljudi na terenu", naveo je Sorensen. Sorensen se u Beogradu odvojeno sastao sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, ministrom spoljnih
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Sorensen: Pažljivo sam saslušao sagovornike u Beogradu i naglasio značaj normalizacije

Sorensen: Pažljivo sam saslušao sagovornike u Beogradu i naglasio značaj normalizacije

Danas pre 6 sati
Šta je u Beograd „doneo“ Peter Sorensen?

Šta je u Beograd „doneo“ Peter Sorensen?

Danas pre 11 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićEUPriština

Politika, najnovije vesti »

Poznato i liči, ali nije isto: Da li je makedonski scenario moguć u Srbiji?

Poznato i liči, ali nije isto: Da li je makedonski scenario moguć u Srbiji?

Danas pre 15 minuta
Pred prvi septembar: Nemir među školskim klupama

Pred prvi septembar: Nemir među školskim klupama

Vreme pre 6 minuta
Moldavija između moskovskog nasleđa i težnje ka EU

Moldavija između moskovskog nasleđa i težnje ka EU

Dojče vele pre 31 minuta
Danas svečana sednica Vlade Srbije: Povodom godišnjice osnivanja Praviteljstvujuščeg sovjeta

Danas svečana sednica Vlade Srbije: Povodom godišnjice osnivanja Praviteljstvujuščeg sovjeta

Radio 021 pre 26 minuta
Vučić danas sa američkim kongresmenom Erikom Svolvelom

Vučić danas sa američkim kongresmenom Erikom Svolvelom

RTV pre 1 sat