"Pažljivo sam slušao": Sorensen: Normalizacija odnosa Beograda i Prištine važna zbog ljudi na terenu

Specijalni izaslanik EU za dijalog Beograda i Prištine Peter Sorensen rekao je da je svoje sagovornike u Beogradu pažljivo saslušao, naglašavajući da je normalizacija odnosa važna zbog ljudi na terenu.

Sorensen je na platformi X napisao da je u Beogradu imao pripremne razgovore za sledeće sastanke u okviru dijaloga. "Nakon moje posete Prištini početkom avgusta, danas sam bio u Beogradu na pripremnim razgovorima za sledece sastanke u okviru dijaloga. Pažljivo sam slušao svoje sagovornike i naglasio važnost normalizacije zbog ljudi na terenu", naveo je Sorensen. Sorensen se u Beogradu odvojeno sastao sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, ministrom spoljnih