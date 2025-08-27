Janis Sferopulos istakao da je dovedeno mnogo igrača: Sada je cilj da se što bolje uigramo

Dnevnik pre 18 minuta
Janis Sferopulos istakao da je dovedeno mnogo igrača: Sada je cilj da se što bolje uigramo

Trener košarkaša Crvene zvezde Janis Sferopulos izjavio je danas da su "crveno-beli" doveli mnogo igrača pred predstojeću sezonu i dodao da je sada cilj da se ekipa što bolje uigra.

Košarkaši Crvene zvezde započeli su u utorak pripreme za predstojeću sezonu. "Imamo mnogo novih igrača, čak devet. Sada je cilj da se to sve ukomponuje. Raspored je veoma zahtevan. Biće i više utakmica nego prošle godine, tako da želimo da budemo spremni za početak sezone. Što se igrača tiče, upoznajemo se. Imam svoju filozofiju koju želim da im prenesem. Ujedno, treba i oni mene da upoznaju", rekao je Sferopulos na konferenciji za medije. On je naveo da ekipa radi
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Nikola Kalinić na početku priprema: Gradimo ekipu, hoćemo da ispravimo slabosti iz prošle sezone

Nikola Kalinić na početku priprema: Gradimo ekipu, hoćemo da ispravimo slabosti iz prošle sezone

Dnevnik pre 23 minuta
Sferopulos: Veoma sam zadovoljan novim sastavom, upoznajemo se

Sferopulos: Veoma sam zadovoljan novim sastavom, upoznajemo se

RTS pre 7 minuta
Kalinić: Gradimo novu ekipu, hoćemo da ispravimo slabosti iz prošle sezone

Kalinić: Gradimo novu ekipu, hoćemo da ispravimo slabosti iz prošle sezone

RTS pre 7 minuta
Miler Mekintajer: Prvi put u karijeri sam u nekoj ekipi dve godine

Miler Mekintajer: Prvi put u karijeri sam u nekoj ekipi dve godine

Sportski žurnal pre 42 minuta
Kalinić: Prihvatiću traku oberučke, ali odluka je na treneru

Kalinić: Prihvatiću traku oberučke, ali odluka je na treneru

Sportski žurnal pre 42 minuta
Grejem: "Uzeo sam broj od legende, samo ne znam da izgovorim njegovo ime"

Grejem: "Uzeo sam broj od legende, samo ne znam da izgovorim njegovo ime"

Sportske.net pre 1 sat
"Imamo devet novih igrača! Normalno je da se greši" Crvena zvezda upalila motore, Janis Sferopulos otkrio ciljeve!

"Imamo devet novih igrača! Normalno je da se greši" Crvena zvezda upalila motore, Janis Sferopulos otkrio ciljeve!

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaJanis Sferopulos

Sport, najnovije vesti »

Počeo Evrobasket: Britanci nemoćni protiv Litvanije, Portugalci iznenadili

Počeo Evrobasket: Britanci nemoćni protiv Litvanije, Portugalci iznenadili

BBC News pre 18 minuta
Burno u Partizanu: Policija sprečila nasilno preuzimanje Veslačkog kluba

Burno u Partizanu: Policija sprečila nasilno preuzimanje Veslačkog kluba

Danas pre 13 minuta
Raspored i rezultati utakmica na Evrobasketu 2025.

Raspored i rezultati utakmica na Evrobasketu 2025.

BBC News pre 33 minuta
Avramović spasao CSKA?! Pomogla su nam njegova sredstva! Portugal šokirao Češku: Prva senzacija na Evrobasketu delo tima sa…

Avramović spasao CSKA?! Pomogla su nam njegova sredstva! Portugal šokirao Češku: Prva senzacija na Evrobasketu delo tima sa Pirineja!

Hot sport pre 32 minuta
Drama u Njujorku: Hamad Međedović nakon skoro pet sati borbe eliminisan sa US Opena! Portugal šokirao Češku: Prva senzacija na…

Drama u Njujorku: Hamad Međedović nakon skoro pet sati borbe eliminisan sa US Opena! Portugal šokirao Češku: Prva senzacija na Evrobasketu delo tima sa Pirineja!

Hot sport pre 43 minuta