Janis Sferopulos istakao da je dovedeno mnogo igrača: Sada je cilj da se što bolje uigramo

Trener košarkaša Crvene zvezde Janis Sferopulos izjavio je danas da su "crveno-beli" doveli mnogo igrača pred predstojeću sezonu i dodao da je sada cilj da se ekipa što bolje uigra.

Košarkaši Crvene zvezde započeli su u utorak pripreme za predstojeću sezonu. "Imamo mnogo novih igrača, čak devet. Sada je cilj da se to sve ukomponuje. Raspored je veoma zahtevan. Biće i više utakmica nego prošle godine, tako da želimo da budemo spremni za početak sezone. Što se igrača tiče, upoznajemo se. Imam svoju filozofiju koju želim da im prenesem. Ujedno, treba i oni mene da upoznaju", rekao je Sferopulos na konferenciji za medije. On je naveo da ekipa radi